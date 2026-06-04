В ГД предложили не отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только на основании проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.
- Содержательная экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки и другие аспекты.
- Инициатива направлена на защиту прав добросовестных студентов и обеспечение более единообразной практики вузов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только после проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного или методического закрепления единого подхода, согласно которому результат автоматизированной проверки выпускной квалификационной работы в системе антиплагиата не может являться единственным и достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите, отклонения работы или выставления неудовлетворительной оценки без проведения содержательной экспертизы", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что такая экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки, заключение научного руководителя и, при необходимости, рассмотрение вопроса на кафедре или комиссией с участием преподавателей по профилю работы.
Инициативой предусматривается право студента представить пояснения по результатам проверки: студент должен иметь возможность указать, какие фрагменты являются корректными цитатами, выдержками из нормативных актов, описанием методики, частью ранее согласованного исследования, результатом собственной практической работы либо иным правомерным элементом текста.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных студентов, снизить число конфликтов при допуске к защите выпускных квалификационных работ, обеспечить более единообразную практику вузов, сохранить академическую добросовестность и повысить доверие к результатам государственной итоговой аттестации.