Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили не отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 04.06.2026 (обновлено: 15:59 04.06.2026)
В ГД предложили не отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата

В ГД предложили запретить вузам отказывать в защите диплома без экспертизы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только на основании проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.
  • Содержательная экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки и другие аспекты.
  • Инициатива направлена на защиту прав добросовестных студентов и обеспечение более единообразной практики вузов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только после проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного или методического закрепления единого подхода, согласно которому результат автоматизированной проверки выпускной квалификационной работы в системе антиплагиата не может являться единственным и достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите, отклонения работы или выставления неудовлетворительной оценки без проведения содержательной экспертизы", - сказано в обращении.
Парламентарии отметили, что такая экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки, заключение научного руководителя и, при необходимости, рассмотрение вопроса на кафедре или комиссией с участием преподавателей по профилю работы.
Инициативой предусматривается право студента представить пояснения по результатам проверки: студент должен иметь возможность указать, какие фрагменты являются корректными цитатами, выдержками из нормативных актов, описанием методики, частью ранее согласованного исследования, результатом собственной практической работы либо иным правомерным элементом текста.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных студентов, снизить число конфликтов при допуске к защите выпускных квалификационных работ, обеспечить более единообразную практику вузов, сохранить академическую добросовестность и повысить доверие к результатам государственной итоговой аттестации.
Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
МПГУ опроверг информацию о невыдаче диплома без платформы Мах
16 марта, 01:42
 
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала