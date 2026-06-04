В ГД предложили не отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только на основании проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.

Содержательная экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки и другие аспекты.

Инициатива направлена на защиту прав добросовестных студентов и обеспечение более единообразной практики вузов.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили запретить вузам отказывать в допуске к защите диплома только после проверки в системе антиплагиата без содержательной экспертизы.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного или методического закрепления единого подхода, согласно которому результат автоматизированной проверки выпускной квалификационной работы в системе антиплагиата не может являться единственным и достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите, отклонения работы или выставления неудовлетворительной оценки без проведения содержательной экспертизы", - сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что такая экспертиза может включать анализ отчета системы проверки, проверку спорных фрагментов, оценку корректности ссылок и цитирования, учет специфики направления подготовки, заключение научного руководителя и, при необходимости, рассмотрение вопроса на кафедре или комиссией с участием преподавателей по профилю работы.

Инициативой предусматривается право студента представить пояснения по результатам проверки: студент должен иметь возможность указать, какие фрагменты являются корректными цитатами, выдержками из нормативных актов, описанием методики, частью ранее согласованного исследования, результатом собственной практической работы либо иным правомерным элементом текста.