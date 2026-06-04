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Миллер обсудил с послом Сингапура возможные направления сотрудничества - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:37 04.06.2026 (обновлено: 19:56 04.06.2026)
Миллер обсудил с послом Сингапура возможные направления сотрудничества

Миллер и посол Сингапура в России обсудили возможные направления сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "Газпром медиа" на ПМЭФ-2026
Стенд Газпром медиа на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер и чрезвычайный и полномочный посол Сингапура в России Нео Эк Бенг Марк рассмотрели возможные направления сотрудничества.
  • Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и чрезвычайный и полномочный посол Сингапура в России Нео Эк Бенг Марк рассмотрели в ходе ПМЭФ возможные направления сотрудничества, сообщила компания.
«

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сингапур в Российской Федерации Нео Эк Бенг Марка. Стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Миллер провел встречу с заместителем премьера Узбекистана
3 июня, 16:38
 
ПМЭФ-2026Сингапур (город)РоссияГазпромАлексей Миллер
 
 
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