Миллер обсудил с послом Сингапура возможные направления сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и чрезвычайный и полномочный посол Сингапура в России Нео Эк Бенг Марк рассмотрели в ходе ПМЭФ возможные направления сотрудничества, сообщила компания.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сингапур в Российской Федерации Нео Эк Бенг Марка. Стороны рассмотрели возможные направления сотрудничества", - говорится в сообщении .

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.