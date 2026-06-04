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Договор о поставках газа из России в Сербию будет продлен на три месяца - РИА Новости, 04.06.2026
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19:33 04.06.2026 (обновлено: 19:47 04.06.2026)
Договор о поставках газа из России в Сербию будет продлен на три месяца

Минэнерго Сербии: договор о поставках газа из России будет продлен на три месяца

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Сербии в Белграде
Государственные флаги России и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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Государственные флаги России и Сербии в Белграде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Договор о поставках газа из России в Сербию будет продлен на три месяца после 30 июня.
  • Цель властей Сербии — обеспечить надежность и предсказуемость снабжения страны природным газом в партнерских отношениях с Россией и "Газпромом".
БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Договор о поставках газа из РФ в Сербию, истекающий 30 июня, будет продлен на три месяца, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Министр провела переговоры с Миллером в Санкт-Петербурге, по итогам которых заявила, что цель властей Сербии - в партнерских отношениях с Россией и "Газпромом" обеспечить надежность и предсказуемость снабжения страны природным газом.
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"Мы говорили о продолжении сотрудничества с надежными поставками газа для Сербии, и подтверждено дополнительное снабжение газом, то есть продление еще на три месяца после 30 июня. Это важно для нашей страны, граждан, хозяйства, потому что это стабильные поставки, исключительно благоприятные по ценам и из-за гибкости и объемов", - написала Джедович-Ханданович в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сербия проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ уже был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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