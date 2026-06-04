Договор о поставках газа из России в Сербию будет продлен на три месяца

БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Договор о поставках газа из РФ в Сербию, истекающий 30 июня, будет продлен на три месяца, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

"Мы говорили о продолжении сотрудничества с надежными поставками газа для Сербии, и подтверждено дополнительное снабжение газом, то есть продление еще на три месяца после 30 июня. Это важно для нашей страны, граждан, хозяйства, потому что это стабильные поставки, исключительно благоприятные по ценам и из-за гибкости и объемов", - написала Джедович-Ханданович в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).