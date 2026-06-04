Олимпийская чемпионка Судакова завершила карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая гандболистка сборной России Марина Судакова завершила спортивную карьеру.
- Федерация гандбола России поблагодарила Марину за ее вклад в историю российского гандбола.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывшая гандболистка сборной России Марина Судакова завершила спортивную карьеру, сообщается в Telegram-канале Федерации гандбола России (ФГР).
"Мы благодарим Марину за красивую историю, которая навсегда будет вписана в гандбольную летопись России", - говорится в заявлении ФГР.
Судаковой 37 лет, в составе сборной России она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала чемпионкой мира 2009 года. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов Европы. На клубном уровне Судакова шесть раз становилась чемпионкой России и девять раз побеждала в Кубке страны. В сезоне-2018/19 в составе "Ростова-Дона" Судакова дошла до финала Лиги чемпионов.