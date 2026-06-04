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Олимпийская чемпионка Судакова завершила карьеру - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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16:32 04.06.2026 (обновлено: 16:46 04.06.2026)
Олимпийская чемпионка Судакова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по гандболу Судакова завершила карьеру

© Instagram Марины СудаковойГандболистка ЦСКА и сборной России Марина Судакова
Гандболистка ЦСКА и сборной России Марина Судакова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Instagram Марины Судаковой
Гандболистка ЦСКА и сборной России Марина Судакова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая гандболистка сборной России Марина Судакова завершила спортивную карьеру.
  • Федерация гандбола России поблагодарила Марину за ее вклад в историю российского гандбола.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывшая гандболистка сборной России Марина Судакова завершила спортивную карьеру, сообщается в Telegram-канале Федерации гандбола России (ФГР).
"Мы благодарим Марину за красивую историю, которая навсегда будет вписана в гандбольную летопись России", - говорится в заявлении ФГР.
Судаковой 37 лет, в составе сборной России она завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала чемпионкой мира 2009 года. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов Европы. На клубном уровне Судакова шесть раз становилась чемпионкой России и девять раз побеждала в Кубке страны. В сезоне-2018/19 в составе "Ростова-Дона" Судакова дошла до финала Лиги чемпионов.
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ГандболСпортРоссияРио-де-Жанейро (город)ЕвропаМарина СудаковаФедерация гандбола России (ФГР)
 
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