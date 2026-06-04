Россия готова способствовать сближению Азербайджана с ЕАЭС, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова способствовать сближению Азербайджана с ЕАЭС.
- Сближение Азербайджана с ЕАЭС способствовало бы укреплению хозяйственных связей и имело бы положительный эффект для экономики Азербайджана.
- Россия хотела бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова способствовать сближению Азербайджана с ЕАЭС, заявил в ходе сессии ПМЭФ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Отдельно хотел бы отметить важную роль ЕАЭС. Мы готовы всячески содействовать сближению Азербайджана с этим экономическим объединением", - сказал он.
По словам дипломата, это способствовало бы дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей "на общем для нас евразийском пространстве".
"К тому же, на наш взгляд, это имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана, поскольку страна получала бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций", - отметил он.
"Мы хотели бы видеть Азербайджан в составе акционеров Евразийского банка развития и полагаем, что такой шаг открывал бы дорогу к финансированию за счет средств банка крупных проектов в республике", - подчеркнул Галузин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.