Россия готова способствовать сближению Азербайджана с ЕАЭС, заявили в МИД

По словам дипломата, это способствовало бы дальнейшему укреплению уже сложившихся хозяйственных связей "на общем для нас евразийском пространстве".

"К тому же, на наш взгляд, это имело бы хороший положительный эффект для экономики Азербайджана, поскольку страна получала бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций", - отметил он.