Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду заявил, что его команда приехала в Волгоград играть, а не заниматься туризмом.

Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

Тренер Абду отметил, что игра со сборной России — хороший способ подготовиться к квалификации Кубка африканских наций.

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Амир Абду на вопрос о достопримечательностях Волгограда заявил, что его команда приехала играть, а не заниматься туризмом.

Матч между сборными России Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. Встреча начнется в 20:00 мск.

"Если говорить о достопримечательностях Волгограда, это отель и стадион. Мы сюда приехали не заниматься туризмом, а играть. Кроме того, после завтрашнего матча мы отправимся в Белоруссию, где сыграем с их сборной", - рассказал Абду на пресс-конференции.

"Знаю, что Волгоград - город с историей с военной точки зрения, и с футбольной. В том числе поэтому не секрет, что ваша команда будет играть на победу. Игра со сборной России - хороший способ подготовиться к квалификации Кубка африканских наций", - добавил Абду.