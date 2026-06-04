Экс-капитан сборной Буркина-Фасо признался, за что ценит российский футбол

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Буркина-Фасо по футболу, полузащитник ФК "Краснодар" и московского "Динамо" Шарль Каборе в беседе с РИА Новости заявил, что ценит российский футбол за профессиональное отношение к делу, отметив, что у него остались только хорошие воспоминания о России.