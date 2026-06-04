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Экс-капитан сборной Буркина-Фасо признался, за что ценит российский футбол - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
00:59 04.06.2026
Экс-капитан сборной Буркина-Фасо признался, за что ценит российский футбол

Каборе заявил, что ценил российский футбол за профессионализм

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШарль Каборе
Шарль Каборе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шарль Каборе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шарль Каборе заявил, что ценит российский футбол за профессиональное отношение к делу.
  • У бывшего капитана сборной Буркина-Фасо по футболу остались только хорошие воспоминания о России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Буркина-Фасо по футболу, полузащитник ФК "Краснодар" и московского "Динамо" Шарль Каборе в беседе с РИА Новости заявил, что ценит российский футбол за профессиональное отношение к делу, отметив, что у него остались только хорошие воспоминания о России.
"У меня остались только хорошие воспоминания о России… То внимание, которое российский народ, а также представители этого вида спорта проявляют ко мне, глубоко трогает меня... Россия остается одним из самых прекрасных впечатлений в моей жизни, как в профессиональном, так и в семейном плане", - сказал Каборе.
Он отметил, что прожил в РФ незабываемое время и сохраняет прочные связи с Россией.
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