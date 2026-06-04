Экс-капитан сборной Буркина-Фасо признался, за что ценит российский футбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шарль Каборе заявил, что ценит российский футбол за профессиональное отношение к делу.
- У бывшего капитана сборной Буркина-Фасо по футболу остались только хорошие воспоминания о России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший капитан сборной Буркина-Фасо по футболу, полузащитник ФК "Краснодар" и московского "Динамо" Шарль Каборе в беседе с РИА Новости заявил, что ценит российский футбол за профессиональное отношение к делу, отметив, что у него остались только хорошие воспоминания о России.
"У меня остались только хорошие воспоминания о России… То внимание, которое российский народ, а также представители этого вида спорта проявляют ко мне, глубоко трогает меня... Россия остается одним из самых прекрасных впечатлений в моей жизни, как в профессиональном, так и в семейном плане", - сказал Каборе.
Он отметил, что прожил в РФ незабываемое время и сохраняет прочные связи с Россией.