Рейтинг@Mail.ru
Футболисты сборной Нидерландов проиграли алжирцам в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:38 04.06.2026 (обновлено: 01:40 04.06.2026)

Футболисты сборной Нидерландов проиграли алжирцам в товарищеском матче

© Фото : Соцсети сборной НидерландовФутболисты сборной Нидерландов
Футболисты сборной Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Нидерландов
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов по футболу проиграла команде Алжира в товарищеском матче в Роттердаме со счетом 0:1.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Нидерландов попала в группу F, а сборная Алжира — в группу J.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу уступила команде Алжира в товарищеском матче.
Встреча прошла в Роттердаме и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Мяч на 86-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов попала в группу F, где сыграет с командами Японии, Швеции и Туниса. Сборная Алжира в группе J встретится с командами Аргентины, Иордании и Австрии.
В другом матче сборная Италии обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0. Отличился Франческо Пио Эспозито (49-я минута). Для итальянцев игра стала первой после отставки Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера из-за невыхода на чемпионат мира. Сборной Италии в товарищеской встрече руководил Сильвио Бальдини. Ранее СМИ сообщали, что команду может возглавить Антонио Конте, который покинул пост главного тренера "Наполи".
Результаты других матчей:
Албания - Израиль - 0:1;
Дания - ДР Конго - 0:0;
Польша - Нигерия - 2:2.
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Суд Амстердама отложил дело Промеса для дополнительного расследования
2 июня, 14:42
 
ФутболНидерландыДР КонгоТоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала