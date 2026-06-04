Футболисты сборной Нидерландов проиграли алжирцам в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Нидерландов по футболу проиграла команде Алжира в товарищеском матче в Роттердаме со счетом 0:1.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, сборная Нидерландов попала в группу F, а сборная Алжира — в группу J.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу уступила команде Алжира в товарищеском матче.

Встреча прошла в Роттердаме и завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Мяч на 86-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов попала в группу F, где сыграет с командами Японии, Швеции и Туниса. Сборная Алжира в группе J встретится с командами Аргентины, Иордании и Австрии.

В другом матче сборная Италии обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0. Отличился Франческо Пио Эспозито (49-я минута). Для итальянцев игра стала первой после отставки Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера из-за невыхода на чемпионат мира. Сборной Италии в товарищеской встрече руководил Сильвио Бальдини. Ранее СМИ сообщали, что команду может возглавить Антонио Конте, который покинул пост главного тренера "Наполи".

Результаты других матчей:

Албания - Израиль - 0:1;

Дания - ДР Конго - 0:0;