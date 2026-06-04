СБУ использует данные о военных ВС России для диверсий, заявили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские спецслужбы используют собранные сведения о военных ВС РФ для организации против них диверсий.
- В Севастополе задержали человека, передавшего украинским спецслужбам сведения о российских военных.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские спецслужбы используют собранные сведения о военных ВС РФ для организации против них диверсий, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам сведения о российских военных.
"Данную информацию сотрудники СБУ, в целом украинские спецслужбы, собирают для осуществления диверсионных террористических актов в отношении военнослужащих", - сказал сотрудник российских спецслужб на видео ЦОС ФСБ.