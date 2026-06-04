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СБУ использует данные о военных ВС России для диверсий, заявили в ФСБ - РИА Новости, 04.06.2026
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08:50 04.06.2026
СБУ использует данные о военных ВС России для диверсий, заявили в ФСБ

ФСБ: СБУ использует сведения о военных ВС России для диверсий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские спецслужбы используют собранные сведения о военных ВС РФ для организации против них диверсий.
  • В Севастополе задержали человека, передавшего украинским спецслужбам сведения о российских военных.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украинские спецслужбы используют собранные сведения о военных ВС РФ для организации против них диверсий, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Севастополя, передавшего украинским спецслужбам сведения о российских военных.
"Данную информацию сотрудники СБУ, в целом украинские спецслужбы, собирают для осуществления диверсионных террористических актов в отношении военнослужащих", - сказал сотрудник российских спецслужб на видео ЦОС ФСБ.
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