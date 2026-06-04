Роман Фролов: для финансовой устойчивости бизнесу необходимо страхование

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего предпринимательства по-прежнему плохо осведомлены о важности страховой защиты бизнеса, которая в настоящее время становится не дополнительным, а стратегическим инструментом риск-менеджмента, считает член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

Фролов выступил на форуме "Деньги для бизнеса", состоявшемся в рамках ПМЭФ-2026.

Несмотря на рост числа кибератак на российский бизнес – с 30 тысяч инцидентов в 2024 году до 130 тысяч в 2025 году, - объем сегмента киберстрахования в стране пока не превышает одной тысячной сборов страховщиков, пояснил Фролов, его слова привели в ВСК.

При этом хакерским атакам подвержены любые компании, независимо от уровня и качества информационной безопасности. По разным оценкам, более 80% предприятий МСП в той или иной степени столкнулись с киберпреступлениями. Злоумышленники используют средний бизнес как точку входа для атак на их крупных заказчиков и партнеров. "И в текущих условиях важно предлагать игрокам рынка сервисно-страховые продукты, которые не только покрывают убытки от повреждений инфраструктуры и простоя, но и позволяют бизнесу оперативно привлечь ресурсы и экспертизу для скорейшего восстановления работоспособности", - подчеркнул Фролов.

По его словам , практика рынка страхования показывает, что реальным потребителем страховой защиты сегодня является именно средний, чаще всего производственный бизнес.