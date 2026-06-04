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Роман Фролов: для финансовой устойчивости бизнесу необходимо страхование - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:25 04.06.2026
Роман Фролов: для финансовой устойчивости бизнесу необходимо страхование

В ВСК рассказали о важности страхования малого и среднего бизнеса

© Фото : Пресс-служба ВСКРоман Фролов на ПМЭФ
Роман Фролов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВСК
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Представители малого и среднего предпринимательства по-прежнему плохо осведомлены о важности страховой защиты бизнеса, которая в настоящее время становится не дополнительным, а стратегическим инструментом риск-менеджмента, считает член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.
Фролов выступил на форуме "Деньги для бизнеса", состоявшемся в рамках ПМЭФ-2026.
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Несмотря на рост числа кибератак на российский бизнес – с 30 тысяч инцидентов в 2024 году до 130 тысяч в 2025 году, - объем сегмента киберстрахования в стране пока не превышает одной тысячной сборов страховщиков, пояснил Фролов, его слова привели в ВСК.
При этом хакерским атакам подвержены любые компании, независимо от уровня и качества информационной безопасности. По разным оценкам, более 80% предприятий МСП в той или иной степени столкнулись с киберпреступлениями. Злоумышленники используют средний бизнес как точку входа для атак на их крупных заказчиков и партнеров. "И в текущих условиях важно предлагать игрокам рынка сервисно-страховые продукты, которые не только покрывают убытки от повреждений инфраструктуры и простоя, но и позволяют бизнесу оперативно привлечь ресурсы и экспертизу для скорейшего восстановления работоспособности", - подчеркнул Фролов.
По его словам , практика рынка страхования показывает, что реальным потребителем страховой защиты сегодня является именно средний, чаще всего производственный бизнес.
"Проникновение страхования в этом сегменте растет примерно на 10-15% в год, и в структуре страхования МСП доля именно среднего бизнеса составляет свыше 90% от общего объема премий. Киберзащита наравне с ДМС, каско и программами финансовой защиты от перерывов в производстве становится важным инструментом сохранения устойчивости предприятий. Игрокам сегмента МСП важно помнить, что не стоит ждать, когда риски реализуются. Оптимально заранее подготовиться к различным сценариям развития событий, сформировать план действий и портфель инструментов для минимизации финансовых рисков", - резюмировал Фролов.
 
ПМЭФ-2026ПМЭФВСК (страховой дом)Кибербезопасность
 
 
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