Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обозначил ключевые подходы к развитию регионов и инновационной деятельности в рамках организованного банком на ПМЭФ-2026 делового завтрака "Стратегии инновационного развития регионов: в поиске идей и ресурсов", сообщил ПСБ.

"ПСБ работает во всех регионах страны, и мы видим два подхода к вопросу инновационного развития, где важно и наше участие как банка, и в целом есть потенциал для внедрения изменений. Во-первых, крайне важно формирование и реализация стратегий развития регионов в целом, а не только отдельных проектов на территории субъектов – и финансирующим организациям, и инвесторам, и стартапам в общем контексте легче принимать решения более однозначно. ПСБ уже имеет опыт подготовки таких стратегий, и мы готовы подключаться к новым инициативам", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Вторым подходом глава ПСБ назвал инфраструктурный микроуровень, когда осуществляется финансирование и развитие не проекта, а условий его реализации.

"Например, особая экономическая зона – это и сам по себе инвестиционный проект, и система, стимулирующая развитие отдельных инновационных проектов, которые при этом напрямую могут и не пользоваться финансовой поддержкой банка. Но создание условий жизни, труда, развитие социальной инфраструктуры стимулирует развитие и делает проекты окупаемыми", - пояснил он.