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Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:01 04.06.2026
Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов

Председатель ПСБ Петр Фрадков обозначил на ПМЭФ подходы к развитию регионов

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков назвал подходы к инновационному развитию регионов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков обозначил ключевые подходы к развитию регионов и инновационной деятельности в рамках организованного банком на ПМЭФ-2026 делового завтрака "Стратегии инновационного развития регионов: в поиске идей и ресурсов", сообщил ПСБ.
"ПСБ работает во всех регионах страны, и мы видим два подхода к вопросу инновационного развития, где важно и наше участие как банка, и в целом есть потенциал для внедрения изменений. Во-первых, крайне важно формирование и реализация стратегий развития регионов в целом, а не только отдельных проектов на территории субъектов – и финансирующим организациям, и инвесторам, и стартапам в общем контексте легче принимать решения более однозначно. ПСБ уже имеет опыт подготовки таких стратегий, и мы готовы подключаться к новым инициативам", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Вторым подходом глава ПСБ назвал инфраструктурный микроуровень, когда осуществляется финансирование и развитие не проекта, а условий его реализации.
"Например, особая экономическая зона – это и сам по себе инвестиционный проект, и система, стимулирующая развитие отдельных инновационных проектов, которые при этом напрямую могут и не пользоваться финансовой поддержкой банка. Но создание условий жизни, труда, развитие социальной инфраструктуры стимулирует развитие и делает проекты окупаемыми", - пояснил он.
Участники завтрака также обсудили, как обеспечить эффективное внедрение передовых технологий в производство с учетом специфики и сильных сторон каждого региона, какие механизмы межрегиональной кооперации позволят масштабировать высокотехнологичные производства и что необходимо для перехода от обновления инфраструктуры к созданию полноценных региональных инновационных систем. В мероприятии приняли участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, губернатор ХМАО—Югры Руслан Кухарук и другие.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
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