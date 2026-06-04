Фрадков призвал российских легкоатлетов быть готовыми к допуску на турниры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что спортсмены должны быть максимально готовы в случае допуска до международных соревнований, о чем говорят их текущие результаты.