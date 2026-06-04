Рейтинг@Mail.ru
Фрадков призвал российских легкоатлетов быть готовыми к допуску на турниры - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 04.06.2026 (обновлено: 12:46 04.06.2026)
Фрадков призвал российских легкоатлетов быть готовыми к допуску на турниры

Глава ВФЛА Фрадков о допуске: к моменту принятия решения мы должны быть готовы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков ПМЭФ-2026
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков ПМЭФ-2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям World Athletics, в связи с чем с нее сняты антидопинговые санкции.
  • Российские легкоатлеты отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине.
  • Пять атлетов из России вошли в топ-рейтинг по результатам зимнего сезона, в том числе Данил Лысенко и Полина Кнороз заняли первые-вторые места рейтинга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что спортсмены должны быть максимально готовы в случае допуска до международных соревнований, о чем говорят их текущие результаты.
В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вынес решение о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации и что с нее сняты санкции, связанные с допингом. Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава Банка ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ВФЛА откроет беговой центр на территории "Сириуса"
3 июня, 19:10
"В легкой атлетике свой путь получается. Если говорить о подготовке к Лос-Анджелесу, в марте было принято фундаментальное для нас решение - на совете World Athletics полностью был снят антидопинговый мониторинг, все условия были выполнены. Можно сказать, что легкая атлетика вернулась в базовые условия по сравнению с другими федерациями, и это позволяет нам обсуждать дальнейшие шаги", - сказал Фрадков в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"400 спортсменов в пуле тестирования, 40 в AIU, уровень допинга стремится к нулю. Продолжается переговорный процесс в целом, есть свои сложности, есть прорывы, международная повестка для нас существует. Мы исходим из того, что к моменту принятия решения мы должны быть максимально готовы, наши результаты об этом говорят. По итогам зимнего сезона пять атлетов из России вошли в топ-рейтинг по результатам. Данил Лысенко, Полина Кнороз заняли первые-вторые места рейтинга", - добавил он.
Фрадков отметил важность работы с коллегами из-за рубежа для поддержания высокого уровня у российских спортсменов.
"Если говорить о системной работе, то это проведение совместных домашних и зарубежных сборов. Это и Киргизия, и Турция, и Кения. После сборов в Киргизии Владимир Никитин побил рекорд России в марафоне, в Казани это было. А незадолго до этого он первый выбежал из часа на полумарафоне. Мы приглашаем иностранных специалистов, недавно пришел тренер из Британии. Это важно для наших тренеров в плане обмена опытом. Недавно провели чемпионат России в помещении на Сахалине, это дало ребятам ощущение поездки, смены поясов, акклиматизации. Вчера началась Неделя легкой атлетики в Москве, больше 30 стран, много звезд приехало", - заключил глава ВФЛА.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Фрадков высказался о допуске российских легкоатлетов
Вчера, 11:34
 
СпортЛегкая атлетикаРоссияКиргизияУкраинаВладимир НикитинПетр ФрадковДанил ЛысенкоВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала