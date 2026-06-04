Фрадков призвал российских легкоатлетов быть готовыми к допуску на турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям World Athletics, в связи с чем с нее сняты антидопинговые санкции.
- Российские легкоатлеты отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине.
- Пять атлетов из России вошли в топ-рейтинг по результатам зимнего сезона, в том числе Данил Лысенко и Полина Кнороз заняли первые-вторые места рейтинга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что спортсмены должны быть максимально готовы в случае допуска до международных соревнований, о чем говорят их текущие результаты.
В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вынес решение о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации и что с нее сняты санкции, связанные с допингом. Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
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"В легкой атлетике свой путь получается. Если говорить о подготовке к Лос-Анджелесу, в марте было принято фундаментальное для нас решение - на совете World Athletics полностью был снят антидопинговый мониторинг, все условия были выполнены. Можно сказать, что легкая атлетика вернулась в базовые условия по сравнению с другими федерациями, и это позволяет нам обсуждать дальнейшие шаги", - сказал Фрадков в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028".
"400 спортсменов в пуле тестирования, 40 в AIU, уровень допинга стремится к нулю. Продолжается переговорный процесс в целом, есть свои сложности, есть прорывы, международная повестка для нас существует. Мы исходим из того, что к моменту принятия решения мы должны быть максимально готовы, наши результаты об этом говорят. По итогам зимнего сезона пять атлетов из России вошли в топ-рейтинг по результатам. Данил Лысенко, Полина Кнороз заняли первые-вторые места рейтинга", - добавил он.
Фрадков отметил важность работы с коллегами из-за рубежа для поддержания высокого уровня у российских спортсменов.
"Если говорить о системной работе, то это проведение совместных домашних и зарубежных сборов. Это и Киргизия, и Турция, и Кения. После сборов в Киргизии Владимир Никитин побил рекорд России в марафоне, в Казани это было. А незадолго до этого он первый выбежал из часа на полумарафоне. Мы приглашаем иностранных специалистов, недавно пришел тренер из Британии. Это важно для наших тренеров в плане обмена опытом. Недавно провели чемпионат России в помещении на Сахалине, это дало ребятам ощущение поездки, смены поясов, акклиматизации. Вчера началась Неделя легкой атлетики в Москве, больше 30 стран, много звезд приехало", - заключил глава ВФЛА.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.