В Госдуме раскрыли нюансы проведения хоккейного матча между Россией и США

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что рассматриваются разные форматы проведения хоккейного матча между представителями России и США.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.