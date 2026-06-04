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В Госдуме раскрыли нюансы проведения хоккейного матча между Россией и США - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей
 
14:21 04.06.2026 (обновлено: 15:32 04.06.2026)
В Госдуме раскрыли нюансы проведения хоккейного матча между Россией и США

Журова: есть разные форматы проведения хоккейного матча между РФ и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рассматриваются разные форматы проведения хоккейного матча между представителями России и США.
  • Хоккейный матч между российскими и американскими игроками может пройти 1 июля в Москве и быть приурочен к 250-летию США.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила РИА Новости, что рассматриваются разные форматы проведения хоккейного матча между представителями России и США.
Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.
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"На данный момент обозначена дата. Когда я слышала про этот матч, тогда разговор шел о намерениях Торгово-промышленной американской палаты организовать такой матч. Были разные варианты: только сотрудники-любители, играющие в хоккей, или сотрудники с привлечением профессиональных игроков, кто сможет с американской стороны приехать и, конечно, с нашей. Все еще обсуждается", - сказала Журова.
Депутат Госдумы также оценила шансы того, что в матче примет участие Александр Овечкин. "Тут все зависит от графика Саши. Он же не будет подстраиваться под матч. Есть свои нюансы", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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