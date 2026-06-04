Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные компании быстро вернутся на рынок РФ после окончания конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 4 июн - РИА Новости. Западные компании переломают себе ноги, спеша вернуться на рынок РФ, как только закончится конфликт на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Сильные речи ничего не меняют в том, что все больше и больше премьеров призывают к диалогу между ЕС и Россией. Немецкие фирмы бежали на саммит в российский Санкт-Петербург, чтобы не упустить какой-нибудь возможности. Я много раз говорил, что после завершения войны все поломают себе ноги, так будут быстро бежать обратно на российский рынок", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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