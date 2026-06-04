Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов назвал циничными действия Елены Исинбаевой.
- Елена Исинбаева проживает в Испании и недавно завершила полномочия в комиссии атлетов МОК.
- Фетисов подчеркнул, что другие спортсмены, в отличие от Исинбаевой, возвращаются в Россию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что считает циничными действия двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.
Исинбаева проживает в Испании. В августе 2016 года она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже.
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"Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться", - сказал Фетисов.
"Она одна из немногих, кто такое решение принял. Все остальные здесь. Великие хоккеисты возвращаются в Россию, хотя могли остаться там и жить спокойно. У них для этого есть все, но они выбирают жить по-другому", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.