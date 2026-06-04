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Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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08:01 04.06.2026 (обновлено: 08:08 04.06.2026)
Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой

Фетисов считает циничными действия Исинбаевой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов назвал циничными действия Елены Исинбаевой.
  • Елена Исинбаева проживает в Испании и недавно завершила полномочия в комиссии атлетов МОК.
  • Фетисов подчеркнул, что другие спортсмены, в отличие от Исинбаевой, возвращаются в Россию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что считает циничными действия двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.
Исинбаева проживает в Испании. В августе 2016 года она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже.
«
"Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться", - сказал Фетисов.
"Она одна из немногих, кто такое решение принял. Все остальные здесь. Великие хоккеисты возвращаются в Россию, хотя могли остаться там и жить спокойно. У них для этого есть все, но они выбирают жить по-другому", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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СпортРоссияИспанияПарижВячеслав ФетисовГосдума РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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