"Готовьтесь к худшему". О чем США предупредили Европу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Международный валютный фонд дал тревожный прогноз по динамике госдолга ЕС. Если не принять меры, рост будет взрывным, что нанесет серьезный ущерб экономике. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

Угроза экономике

"При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040-му достигнет 130% ВВП, это примерно вдвое выше сегодняшнего уровня", — говорится в документе МВФ, который представили министрам финансов во время неформальной встречи в Никосии, пишет Politico.

Причина — постоянное увеличение расходов на оборону, энергетику и пенсионное обеспечение. Для решения проблемы МВФ предлагает сочетание структурных и бюджетных реформ, совместных заимствований, а также мер фискальной консолидации.

"Принцип "кое-как справиться с ситуацией", применяемый многими правительствами, достигает своих пределов. Необходим более стратегический подход", — подчеркивается в документе.

Череда кризисов

Для ЕС, который и без того сталкивается с замедлением экономики, демографическими проблемами и высокой нагрузкой на бюджеты, это серьезный вызов, отмечает старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Санакоев.

Долги росли давно, но после череды кризисов ситуация ухудшилась.

"Первый кризис — пандемия. Европейские правительства были вынуждены резко увеличить расходы на поддержание бизнеса, социальные выплаты населению, финансирование системы здравоохранения и компенсацию последствий локдаунов. И активно брали взаймы", — говорит эксперт.

Еще один удар — резкое подорожание энергоресурсов. Для промышленности это означало увеличение себестоимости производства. Для населения — рост коммунальных платежей и стоимости жизни.

"Чтобы избежать масштабного социального кризиса и закрытия предприятий, пришлось запускать госпрограммы поддержки", — продолжает Санакоев.

И добавляет: из-за блокировки Ормузского пролива дефицит энергоресурсов усугубился.

Конечно, сильно давит на бюджеты поспешная милитаризация ЕС.

В Европе привыкли тратить на оборону немного, направляя основные средства на развитие экономики и социальные проекты. Теперь в НАТО всем придется отдавать на военные приготовления пять процентов ВВП.

Еще одна ключевая долгосрочная проблема — демография. Население стареет, соответственно, увеличиваются пенсионные платежи, затраты на здравоохранение. А число работающих сокращается. Налоговая база не соответствует бюджетным запросам.

"Замедление экономического роста, высокая инфляция, падение жизненного уровня населения в перспективе неизбежны. А это значит и ослабление инвестиционной активности, и научно-технического прогресса", — подчеркивает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.

Болезненная ситуация

При большом долге экономика работает только на его обслуживание. Это подразумевает сокращение инвестиций, невозможность налоговых послаблений, антикризисной поддержки бизнеса и домохозяйств, перечисляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.

Чем выше ставки, добавляет он, тем быстрее долг превращается из бухгалтерской проблемы в фактор экономического торможения.