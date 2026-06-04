"Готовьтесь к худшему". О чем США предупредили Европу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Международный валютный фонд дал тревожный прогноз по динамике госдолга ЕС. Если не принять меры, рост будет взрывным, что нанесет серьезный ущерб экономике. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.
Угроза экономике
"При сохранении нынешней политики долг среднестатистической европейской страны к 2040-му достигнет 130% ВВП, это примерно вдвое выше сегодняшнего уровня", — говорится в документе МВФ, который представили министрам финансов во время неформальной встречи в Никосии, пишет Politico.
Причина — постоянное увеличение расходов на оборону, энергетику и пенсионное обеспечение. Для решения проблемы МВФ предлагает сочетание структурных и бюджетных реформ, совместных заимствований, а также мер фискальной консолидации.
"Принцип "кое-как справиться с ситуацией", применяемый многими правительствами, достигает своих пределов. Необходим более стратегический подход", — подчеркивается в документе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Череда кризисов
Для ЕС, который и без того сталкивается с замедлением экономики, демографическими проблемами и высокой нагрузкой на бюджеты, это серьезный вызов, отмечает старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Санакоев.
Долги росли давно, но после череды кризисов ситуация ухудшилась.
"Первый кризис — пандемия. Европейские правительства были вынуждены резко увеличить расходы на поддержание бизнеса, социальные выплаты населению, финансирование системы здравоохранения и компенсацию последствий локдаунов. И активно брали взаймы", — говорит эксперт.
Еще один удар — резкое подорожание энергоресурсов. Для промышленности это означало увеличение себестоимости производства. Для населения — рост коммунальных платежей и стоимости жизни.
"Чтобы избежать масштабного социального кризиса и закрытия предприятий, пришлось запускать госпрограммы поддержки", — продолжает Санакоев.
И добавляет: из-за блокировки Ормузского пролива дефицит энергоресурсов усугубился.
Конечно, сильно давит на бюджеты поспешная милитаризация ЕС.
В Европе привыкли тратить на оборону немного, направляя основные средства на развитие экономики и социальные проекты. Теперь в НАТО всем придется отдавать на военные приготовления пять процентов ВВП.
Еще одна ключевая долгосрочная проблема — демография. Население стареет, соответственно, увеличиваются пенсионные платежи, затраты на здравоохранение. А число работающих сокращается. Налоговая база не соответствует бюджетным запросам.
"Замедление экономического роста, высокая инфляция, падение жизненного уровня населения в перспективе неизбежны. А это значит и ослабление инвестиционной активности, и научно-технического прогресса", — подчеркивает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Болезненная ситуация
При большом долге экономика работает только на его обслуживание. Это подразумевает сокращение инвестиций, невозможность налоговых послаблений, антикризисной поддержки бизнеса и домохозяйств, перечисляет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
Чем выше ставки, добавляет он, тем быстрее долг превращается из бухгалтерской проблемы в фактор экономического торможения.
ЕС ждет долгий период дорогих денег, слабого роста и постоянных бюджетных компромиссов, считает эксперт. Это уже не кризис одного года, а риск структурного ослабления конкурентоспособности на десятилетия вперед.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе