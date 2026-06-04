Захарова прокомментировала возможность размещения ЯО Франции в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что европейские страны становятся приоритетными целями в случае агрессии против России, размещая базы для стратегической авиации Франции.
- По ее словам, в ЕС не осознают последствий размещения ядерного оружия Франции на своей территории.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В ЕС не понимают, что допуская размещение ядерного оружия Франции, они становятся приоритетными целями в случае агрессии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Европейские страны, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против нашей страны. До них это почему-то не доходит", - сказала дипломат в интервью "Российской газете" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.