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Захарова прокомментировала возможность размещения ЯО Франции в Европе - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:38 04.06.2026 (обновлено: 00:27 05.06.2026)
Захарова прокомментировала возможность размещения ЯО Франции в Европе

Захарова прокомментировала возможность размещения ЯО Франции в странах Европы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что европейские страны становятся приоритетными целями в случае агрессии против России, размещая базы для стратегической авиации Франции.
  • По ее словам, в ЕС не осознают последствий размещения ядерного оружия Франции на своей территории.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В ЕС не понимают, что допуская размещение ядерного оружия Франции, они становятся приоритетными целями в случае агрессии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Европейские страны, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против нашей страны. До них это почему-то не доходит", - сказала дипломат в интервью "Российской газете" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
СМИ: страны ЕС разделились из-за инициативы Франции по ядерному сдерживанию
3 июня, 09:22
 
ПМЭФ-2026В миреФранцияРоссияМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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