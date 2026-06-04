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Путин указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:09 04.06.2026
Путин указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине

Путин на немецком указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ указал на проблему с посредничеством ЕС в конфликте на Украине.
  • Путин отметил, что посредниками должны быть люди, которым доверяют обе стороны, и выразил недоверие к представителям ЕС, которые говорят о необходимости нанесения РФ стратегического поражения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ на немецком указал на проблему с посредничеством ЕС в конфликте на Украине.
В ходе встречи Путин, рассуждая о возможности посредничества представителей ЕС в переговорах России и Украины, сказал, что посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе стороны. При этом президент отметил, что не понимает, как Россия может доверять людям, которые уже не один год говорят о необходимости нанесения РФ стратегического поражения.
"В этом же проблема, Мартин (Романчик, руководитель новостной службы немецкого информагентства DPA – ред.). Das ist das Problem", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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