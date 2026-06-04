Путин указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ указал на проблему с посредничеством ЕС в конфликте на Украине.
- Путин отметил, что посредниками должны быть люди, которым доверяют обе стороны, и выразил недоверие к представителям ЕС, которые говорят о необходимости нанесения РФ стратегического поражения.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ на немецком указал на проблему с посредничеством ЕС в конфликте на Украине.
В ходе встречи Путин, рассуждая о возможности посредничества представителей ЕС в переговорах России и Украины, сказал, что посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе стороны. При этом президент отметил, что не понимает, как Россия может доверять людям, которые уже не один год говорят о необходимости нанесения РФ стратегического поражения.
"В этом же проблема, Мартин (Романчик, руководитель новостной службы немецкого информагентства DPA – ред.). Das ist das Problem", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.