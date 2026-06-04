Стали известны подробности декларации между депутатами ГД и Европарламента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты ЕП и представители Госдумы на встрече на полях ПМЭФ заявили о готовности поддержать потенциального переговорщика от ЕС для диалога с Россией.
- В Совете Европейского союза продолжаются обсуждения относительно назначения переговорщика, которому будет поручено возобновить официальный диалог с российскими властями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заинтересованные депутаты ЕП и представители Государственной Думы на встрече на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявили о готовности поддержать потенциального переговорщика от ЕС для диалога с Россией, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам встречи.
"Участники принимают к сведению продолжающиеся в Совете Европейского союза обсуждения относительно назначения переговорщика, которому будет поручено возобновить официальный диалог с российскими властями. Они заявляют о своей готовности оказать всяческую поддержку такой инициативе", - говорится в документе.