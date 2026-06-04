Стали известны подробности декларации между депутатами ГД и Европарламента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заинтересованные депутаты ЕП и представители Государственной Думы на встрече на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявили о готовности поддержать потенциального переговорщика от ЕС для диалога с Россией, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам встречи.