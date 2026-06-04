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Стали известны подробности декларации между депутатами ГД и Европарламента - РИА Новости, 04.06.2026
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17:38 04.06.2026 (обновлено: 17:41 04.06.2026)
Стали известны подробности декларации между депутатами ГД и Европарламента

Участники диалога между ЕП и ГД поддержат потенциального визави от Евросоюза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты ЕП и представители Госдумы на встрече на полях ПМЭФ заявили о готовности поддержать потенциального переговорщика от ЕС для диалога с Россией.
  • В Совете Европейского союза продолжаются обсуждения относительно назначения переговорщика, которому будет поручено возобновить официальный диалог с российскими властями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заинтересованные депутаты ЕП и представители Государственной Думы на встрече на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявили о готовности поддержать потенциального переговорщика от ЕС для диалога с Россией, говорится в поступившей в РИА Новости декларации по итогам встречи.
"Участники принимают к сведению продолжающиеся в Совете Европейского союза обсуждения относительно назначения переговорщика, которому будет поручено возобновить официальный диалог с российскими властями. Они заявляют о своей готовности оказать всяческую поддержку такой инициативе", - говорится в документе.
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