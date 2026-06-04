Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО стремятся не допустить договоренности между Россией и Украиной.

По словам постпреда России при ОБСЕ, Запад не требует от Украины перестать переписывать и фальсифицировать историю.

Полянский отметил, что без этого шага долгосрочный и устойчивый мир между Украиной и Россией будет невозможен.

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности России и Украины, не желая устранения первопричин кризиса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что у запада не хватает смелости и принципиальности потребовать от Украины перестать переписывать и фальсифицировать историю и назвать, наконец, вещи своими именами. По его словам, западные коллеги прекрасно понимают, что без этого шага долгосрочный и устойчивый мир между Украиной и Россией, для граждан которой осуждение нацизма – это часть ДНК, будет невозможен.