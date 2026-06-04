Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО стремятся не допустить договоренности между Россией и Украиной.
- По словам постпреда России при ОБСЕ, Запад не требует от Украины перестать переписывать и фальсифицировать историю.
- Полянский отметил, что без этого шага долгосрочный и устойчивый мир между Украиной и Россией будет невозможен.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить договоренности России и Украины, не желая устранения первопричин кризиса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что у запада не хватает смелости и принципиальности потребовать от Украины перестать переписывать и фальсифицировать историю и назвать, наконец, вещи своими именами. По его словам, западные коллеги прекрасно понимают, что без этого шага долгосрочный и устойчивый мир между Украиной и Россией, для граждан которой осуждение нацизма – это часть ДНК, будет невозможен.
"И вас это как раз устраивает, иначе бы вы не работали столько лет над разрушением основ нашего добрососедства, взращиванием ненависти и русофобии. И именно поэтому ЕС и НАТО сегодня из кожи вон лезут, чтобы не допустить достижения договоренности между Россией и Украиной, которая предусматривала бы исправления первопричин украинского кризиса", - сказал он на Постсовете ОБСЕ в четверг.