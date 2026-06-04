Решение о разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана, заявил Оверчук

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение об окончательном разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана, об этом надо спрашивать у армянской стороны, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях ПМЭФ.