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Решение о разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана, заявил Оверчук - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:58 04.06.2026
Решение о разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана, заявил Оверчук

Оверчук: решение об окончательном разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Оверчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что решение об окончательном разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана.
  • Вопрос о разрыве отношений с ЕАЭС нужно адресовать армянской стороне, считает Оверчук.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Решение об окончательном разрыве Армении с ЕАЭС зависит от Еревана, об этом надо спрашивать у армянской стороны, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях ПМЭФ.
"Это надо спрашивать у Еревана, а не у нас", - сказал Оверчук агентству, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЕреванАрменияРоссияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союз
 
 
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