Власти рассказали о росте экспорта зерна из Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспорт зерна из Ростовской области с начала 2026 года вырос на 37%.

Губернатор Юрий Слюсарь выразил надежду на хороший урожай и показатели по экспорту в текущем году.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Экспорт зерна из Ростовской области с начала текущего года вырос на 37%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Юрий Слюсарь.

"На 14% уже с начала 2026 года вырос экспорт в целом и на 37% - экспорт зерна, что для нас важно, потому что конъюнктура зернового рынка достаточно волатильна, и на ней тоже нужно найти место", - сказал Слюсарь

Он выразил надежду на хороший урожай и показатели по экспорту в текущем году.