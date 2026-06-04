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Власти рассказали о росте экспорта зерна из Ростовской области - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:46 04.06.2026
Власти рассказали о росте экспорта зерна из Ростовской области

РИА Новости: экспорт зерна из Ростовской области вырос более, чем на треть

Комбайн в поле
Комбайн в поле - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Комбайн в поле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт зерна из Ростовской области с начала 2026 года вырос на 37%.
  • Губернатор Юрий Слюсарь выразил надежду на хороший урожай и показатели по экспорту в текущем году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Экспорт зерна из Ростовской области с начала текущего года вырос на 37%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Юрий Слюсарь.
"На 14% уже с начала 2026 года вырос экспорт в целом и на 37% - экспорт зерна, что для нас важно, потому что конъюнктура зернового рынка достаточно волатильна, и на ней тоже нужно найти место", - сказал Слюсарь.
Он выразил надежду на хороший урожай и показатели по экспорту в текущем году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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