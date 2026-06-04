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Российская экономика растет, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:50 04.06.2026
Российская экономика растет, заявил Путин

Путин: экономика РФ растет, несмотря на инфляцию=

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экономика демонстрирует рост, несмотря на инфляцию.
  • Центральный Банк и финансовые власти приняли жесткие меры для подавления роста инфляции и оздоровления макроэкономических показателей, в том числе подняли ключевую ставку.
  • Меры по борьбе с инфляцией дают результат, и экономика возвращается к целевым показателям.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика демонстрирует рост, несмотря на инфляцию, которую ЦБ снижает с помощью денежно-кредитной политики, заявил президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия сознательно пошла на "охлаждение" экономики, заявил Путин
Вчера, 21:18
"А экономика России в прошлом году - немного, но все-таки процентик, процент есть. И продолжает расти сейчас", - сказал Путин.
"Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики, прежде всего - инфляцией. Именно поэтому Центральный Банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких, для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. Поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат: год к году за апрель экономика возвращается, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин заявил о возвращении экономики к целевым показателям по инфляции
Вчера, 21:39
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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