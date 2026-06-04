Российская экономика растет, заявил Путин

"Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики, прежде всего - инфляцией. Именно поэтому Центральный Банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких, для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. Поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат: год к году за апрель экономика возвращается, не полностью еще, но возвращается уверенно к целевым показателям", - отметил он.