Путин заявил о возвращении экономики к целевым показателям по инфляции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции.
- По данным Росстата и Минэкономразвития, инфляция в России замедлилась до 5,58% и 5,47% соответственно.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Год к году, за апрель, экономика возвращается не полностью еще, но возвращается уверенно к плановым, ну, не плановым, целевым показателям. 5,4% - это уже хороший результат", - отметил Путин.
По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% месяцем ранее. А по данным Минэкономразвития, на 12 мая она замедлилась до 5,47% в годовом. В России таргет по инфляции обозначен как "вблизи 4%".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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