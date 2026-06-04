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Путин заявил о возвращении экономики к целевым показателям по инфляции - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:39 04.06.2026 (обновлено: 21:44 04.06.2026)
Путин заявил о возвращении экономики к целевым показателям по инфляции

Путин заявил, что экономика РФ возвращается к целевым показателям по инфляции

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции.
  • По данным Росстата и Минэкономразвития, инфляция в России замедлилась до 5,58% и 5,47% соответственно.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Российская экономика возвращается к целевым показателям по инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
«
"Год к году, за апрель, экономика возвращается не полностью еще, но возвращается уверенно к плановым, ну, не плановым, целевым показателям. 5,4% - это уже хороший результат", - отметил Путин.
По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% месяцем ранее. А по данным Минэкономразвития, на 12 мая она замедлилась до 5,47% в годовом. В России таргет по инфляции обозначен как "вблизи 4%".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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