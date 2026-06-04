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Путин: Египет активно включен в урегулирование иранского конфликта - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:59 04.06.2026
Путин: Египет активно включен в урегулирование иранского конфликта

Путин: президент Египта активно включен в урегулирование иранского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Египта активно участвует в урегулировании иранского конфликта.
  • Россия консультируется с президентом Египта по вопросу урегулирования иранского конфликта.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент Египта активно включен в урегулирование иранского конфликта, Россия консультируется с ним по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Президент Египта активно включен в повестку, связанную с урегулированием кризиса на иранском направлении. Он в постоянном контакте находится со всеми участниками этого процесса, и мы с ним в контакте, мы слушаем, слышим друг друга и учитываем позиции друг друга", – сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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