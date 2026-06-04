Львова-Белова ответила на вопрос о нарушениях во время проведения ОГЭ и ЕГЭ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Серьезных нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было, сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.