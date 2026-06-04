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Львова-Белова ответила на вопрос о нарушениях во время проведения ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:58 04.06.2026
Львова-Белова ответила на вопрос о нарушениях во время проведения ОГЭ и ЕГЭ

Львова-Белова: серьезных нарушений на ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что серьезных нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было.
  • К Львовой-Беловой поступают обращения, касающиеся проблем со сдачей экзаменов, опозданиями и несвоевременной подачей документов, но их небольшое количество.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Серьезных нарушений во время проведения ЕГЭ и ОГЭ в этом году пока не было, сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Серьезных нарушений не было", - сказала детский омбудсмен, отвечая на вопрос, обращались ли к ней школьники, сдающие ЕГЭ и ОГЭ, и их родители по поводу серьезных нарушений.
Львова-Белова отметила, что к ней поступают обращения, но их пока небольшое количество. В основном они касаются проблем со сдачей, опозданиями, несвоевременной подачей документов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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