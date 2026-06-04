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ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников - РИА Новости, 04.06.2026
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07:07 04.06.2026 (обновлено: 09:55 04.06.2026)
ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников

ЕГЭ по русскому языку 4 июня сдадут более 650 тысяч выпускников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕГЭ-2026 по русскому языку 4 июня сдадут более 650 тысяч выпускников.
  • Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов.
  • ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в 5731 экзаменационном пункте с участием около 213 тысяч организаторов и сотрудников ППЭ, а также 15,6 тысячи общественных наблюдателей.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2026 по русскому языку 4 июня сдадут более 650 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре.
"Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года", - говорится в сообщении.
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В Рособрнадзоре напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Так, для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.
Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
Уточняется, что ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом. Для проведения экзамена будет задействован 5731 экзаменационный пункт (ППЭ), около 213 тысяч организаторов и сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзамена будут вести 15,6 тысячи общественных наблюдателей.
Основной период ЕГЭ в 2026 году проходит с 1 июня по 9 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрированы около 750 тысяч человек, в том числе более 663 тысяч выпускников текущего года.
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