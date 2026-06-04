ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тысяч выпускников

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕГЭ-2026 по русскому языку 4 июня сдадут более 650 тысяч выпускников.

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов.

ЕГЭ по русскому языку будет проводиться в 5731 экзаменационном пункте с участием около 213 тысяч организаторов и сотрудников ППЭ, а также 15,6 тысячи общественных наблюдателей.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2026 по русскому языку 4 июня сдадут более 650 тысяч выпускников, сообщили в Рособрнадзоре.

"Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Рособрнадзоре напомнили, что русский язык – это один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Так, для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку – 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Уточняется, что ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом. Для проведения экзамена будет задействован 5731 экзаменационный пункт (ППЭ), около 213 тысяч организаторов и сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзамена будут вести 15,6 тысячи общественных наблюдателей.