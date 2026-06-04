Альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет, считает ректор РЭШ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ) для абитуриентов в России нет, он создает здоровую конкуренцию между вузами и расширяет возможности для поступления, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.

При этом, по его словам, очень важно, чтобы сами задания в ЕГЭ были разумными. "На мой взгляд, задания ЕГЭ сейчас достаточно сбалансированные, как минимум – по математике", - заметил он.