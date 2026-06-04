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Альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет, считает ректор РЭШ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:02 04.06.2026
Альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет, считает ректор РЭШ

Ректор РЭШ Суворов: альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сдача ЕГЭ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что альтернативы ЕГЭ для абитуриентов в России нет.
  • По мнению Суворова, ЕГЭ создает здоровую конкуренцию между вузами и расширяет возможности для поступления.
  • Ректор РЭШ считает задания ЕГЭ сбалансированными, по крайней мере по математике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ) для абитуриентов в России нет, он создает здоровую конкуренцию между вузами и расширяет возможности для поступления, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
"На мой взгляд, ЕГЭ – добро, потому что он позволяет ребятам, где бы они ни находились, сдавать честно одинаковый экзамен. Конечно, было бы наивно полагать, что у всех одинаковые возможности получить знания. Наверное, если ты живешь в Москве, у тебя этих возможностей больше, чем если ты живешь в маленьком городке. Но ЕГЭ, по крайней мере, дает шанс. Кроме того, ЕГЭ создает здоровую конкуренцию между вузами, расширяет возможности абитуриентов", - сказал Суворов.
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В 2026 году исполнилось 25 лет с начала проведения единого государственного экзамена в России. За это время неоднократно звучали предложения об отмене ЕГЭ и возврату к вступительным экзаменам в вузах.
"Когда мы спрашиваем: ЕГЭ – это добро или зло, надо всегда спросить, а какая альтернатива? Я не вижу альтернатив. Нам нужна некоторая справедливая система оценки знаний, которая дает инструмент, в том числе для поступления в вуз. И вернуться к ситуации, когда каждый институт проводит какие-то свои испытания, кто во что горазд, мне кажется, это будет откат", - заявил ректор РЭШ.
При этом, по его словам, очень важно, чтобы сами задания в ЕГЭ были разумными. "На мой взгляд, задания ЕГЭ сейчас достаточно сбалансированные, как минимум – по математике", - заметил он.
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