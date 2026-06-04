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Журналистка удивилась, что коллеги не поняли, как оплатить еду в России - РИА Новости, 04.06.2026
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03:13 04.06.2026 (обновлено: 14:49 04.06.2026)
Журналистка удивилась, что коллеги не поняли, как оплатить еду в России

Оуэнс удивилась, что коллеги из Daily Mail не понимают, как оплатить еду в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила удивление по поводу вопроса репортера Daily Mail о том, как она оплачивает покупки в России без американской карты.
  • Она отметила, что западные СМИ искажают образ Москвы.
  • Журналистка с сарказмом высказалась о визитах американских делегаций в Россию, иронизируя над вопросом об оплате их расходов без карты AmEx.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс ужаснулась тому, насколько ее коллеги из западных СМИ далеки от реальности, после того как репортер Daily Mail всерьез спросил ее, как она оплачивает покупки в России без американской карты.
Ранее Оуэнс приехала в Москву и восхитилась российской столицей, указав на то, что западные СМИ искажают образ города.
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"Журналист Daily Mail на полном серьезе задал вопрос, как я могу питаться в России, если американские кредитные карты не принимаются", — написала Оуэнс в соцсети Х.

По ее словам, некоторые люди просто не представляют жизни за пределами американской финансовой компании AmEx.
Журналистка сопроводила публикацию скриншотом переписки из той же соцсети. На вопрос одного из комментаторов, можно ли с уверенностью говорить, что Оуэнс невосприимчива к российскому пропагандистскому влиянию, она с сарказмом напомнила о визитах американских делегаций в Россию.
"Раз уж мы задумались об этом: кто, по-вашему, оплатил гостиницы и питание (зятя американского лидера. — Прим. ред.) Джареда Кушнера и (спецпосланника президента США. — Прим. ред.) Стива Уиткоффа, когда они несколько месяцев назад приезжали сюда на встречу с президентом (России Владимиром Путиным. — Прим. ред.)? Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без AmEx", – сыронизировала Оуэнс.
Американская журналистка планирует выступить на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой. Мероприятие проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияМоскваСШАКэндис ОуэнсСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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