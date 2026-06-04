Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила удивление по поводу вопроса репортера Daily Mail о том, как она оплачивает покупки в России без американской карты.
- Она отметила, что западные СМИ искажают образ Москвы.
- Журналистка с сарказмом высказалась о визитах американских делегаций в Россию, иронизируя над вопросом об оплате их расходов без карты AmEx.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс ужаснулась тому, насколько ее коллеги из западных СМИ далеки от реальности, после того как репортер Daily Mail всерьез спросил ее, как она оплачивает покупки в России без американской карты.
По ее словам, некоторые люди просто не представляют жизни за пределами американской финансовой компании AmEx.
Журналистка сопроводила публикацию скриншотом переписки из той же соцсети. На вопрос одного из комментаторов, можно ли с уверенностью говорить, что Оуэнс невосприимчива к российскому пропагандистскому влиянию, она с сарказмом напомнила о визитах американских делегаций в Россию.
"Раз уж мы задумались об этом: кто, по-вашему, оплатил гостиницы и питание (зятя американского лидера. — Прим. ред.) Джареда Кушнера и (спецпосланника президента США. — Прим. ред.) Стива Уиткоффа, когда они несколько месяцев назад приезжали сюда на встречу с президентом (России Владимиром Путиным. — Прим. ред.)? Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без AmEx", – сыронизировала Оуэнс.
Американская журналистка планирует выступить на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой. Мероприятие проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.