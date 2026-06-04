Мурашко рассказал о российской вакцине от лихорадки Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма.
- Препарату предстоит пройти определенные стадии тестирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма, сейчас она есть в формате продукта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в студии VK Видео.
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"В целом для лихорадки Эбола, профилактики лихорадки Эбола, Институтом Гамалеи была ранее разработана такая вакцина, она у нас есть. С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта", - сказал Мурашко.
Он добавил, что препарату предстоит пройти определенные стадии тестирования.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.