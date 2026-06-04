Мурашко рассказал о российской вакцине от лихорадки Эбола

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма, сейчас она есть в формате продукта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в студии VK Видео.