Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о российской вакцине от лихорадки Эбола - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:45 04.06.2026
Мурашко рассказал о российской вакцине от лихорадки Эбола

Мурашко: в России вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом нового штамма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вакцинация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма.
  • Препарату предстоит пройти определенные стадии тестирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российскую вакцину от лихорадки Эбола адаптировали с учетом появления нового штамма, сейчас она есть в формате продукта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в студии VK Видео.
«
"В целом для лихорадки Эбола, профилактики лихорадки Эбола, Институтом Гамалеи была ранее разработана такая вакцина, она у нас есть. С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта", - сказал Мурашко.
Он добавил, что препарату предстоит пройти определенные стадии тестирования.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Врач рассказал о пациенте, которого лечат новой вакциной от меланомы
3 июня, 12:54
 
ПМЭФ-2026Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала