Мурашко назвал распространение лихорадки Эбола локальной ситуацией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола - это локальная ситуация, прямых угроз для граждан РФ нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.