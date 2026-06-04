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Мурашко назвал распространение лихорадки Эбола локальной ситуацией - РИА Новости, 04.06.2026
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15:33 04.06.2026 (обновлено: 15:42 04.06.2026)
Мурашко назвал распространение лихорадки Эбола локальной ситуацией

Мурашко: прямых угроз для россиян от распространения лихорадки Эбола нет

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурашко заявил, что распространение лихорадки Эбола является локальной ситуацией.
  • Прямых угроз для граждан России в связи с распространением лихорадки Эбола нет, добавил министр здравоохранения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола - это локальная ситуация, прямых угроз для граждан РФ нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«
"На сегодняшний день это локальная ситуация и прямых угроз для граждан нашей страны нет", – сказал Мурашко в студии "VK Видео", отвечая на вопрос о распространении лихорадки Эбола.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Здоровье - ОбществоРоссиялихорадка ЭболаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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