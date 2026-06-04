Мурашко назвал распространение лихорадки Эбола локальной ситуацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурашко заявил, что распространение лихорадки Эбола является локальной ситуацией.
- Прямых угроз для граждан России в связи с распространением лихорадки Эбола нет, добавил министр здравоохранения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Распространение лихорадки Эбола - это локальная ситуация, прямых угроз для граждан РФ нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"На сегодняшний день это локальная ситуация и прямых угроз для граждан нашей страны нет", – сказал Мурашко в студии "VK Видео", отвечая на вопрос о распространении лихорадки Эбола.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.