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Поезда будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки - РИА Новости, 04.06.2026
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17:00 04.06.2026 (обновлено: 17:01 04.06.2026)
Поезда будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки

ГСЭ: станция Джанкой в Крыму станет технической

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Станция Джанкой в Крыму становится технической и пассажирские поезда «Таврия» будут проезжать ее без остановки.
  • Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь — Санкт-Петербург.
  • Пассажиры, ранее купившие билеты до Джанкоя или из него, могут воспользоваться альтернативными станциями (Симферополь, Евпатория, Владиславовка) или сдать билеты без комиссии.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму по решению владельца инфраструктуры становится технической, поэтому теперь пассажирские поезда "Таврия" будут проезжать ее без остановки, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда "Таврия" будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная", - говорится в сообщении.
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Там рассказали, что первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10.
Уточняется, что все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе.
"Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии", - заключили в компании.
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ДжанкойСимферопольРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
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