Поезда будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму по решению владельца инфраструктуры становится технической, поэтому теперь пассажирские поезда "Таврия" будут проезжать ее без остановки, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе.