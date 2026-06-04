В ЛНР из-за удара ВСУ по автомобилю погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Троицком округе ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю погиб водитель.
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в Троицком округе ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю, сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс".
"В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. К несчастью, водителю не удалось спастись, от полученных травм он погиб на месте", - сообщил Пасечник.
"Осколочные ранения получил прохожий мужчина. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ЛНР.
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22 июня 2022, 17:18