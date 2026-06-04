Билялетдинов назвал слова ван дер Варта о допинге в сборной России чушью

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России, заслуженный мастер спорта РФ Динияр Билялетдинов в разговоре с РИА Новости назвал чушью слова экс-футболиста команды Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря допингу.