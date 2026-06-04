Билялетдинов назвал слова ван дер Варта о допинге в сборной России чушью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Динияр Билялетдинов назвал чушью слова Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть команду Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008 благодаря допингу.
- Сборная России на Евро-2008 завоевала бронзовые медали, обыграв команду Нидерландов в четвертьфинале в дополнительное время со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России, заслуженный мастер спорта РФ Динияр Билялетдинов в разговоре с РИА Новости назвал чушью слова экс-футболиста команды Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что сборная России могла обыграть "оранжевых" в четвертьфинале чемпионата Европы - 2008 благодаря допингу.
Сборная России на Евро-2008 добилась своего наивысшего достижения в современной истории, завоевав бронзовые медали. В четвертьфинале команда под руководством Гуса Хиддинка обыграла команду Нидерландов в дополнительное время со счетом 3:1.
"Даже не знаю, как эту чушь комментировать", - сказал Билялетдинов.