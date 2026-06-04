Замглавы МИД объяснил, почему доллар теряет свои позиции в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

"Вследствие санкционных злоупотреблений мы видим, как постепенно расшатывается статус доллара как ведущей мировой резервной валюты", - сказал он на сессии ПМЭФ.