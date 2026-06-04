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Замглавы МИД объяснил, почему доллар теряет свои позиции в мире - РИА Новости, 04.06.2026
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18:23 04.06.2026
Замглавы МИД объяснил, почему доллар теряет свои позиции в мире

Панкин: доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Панкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
  • По словам Панкина, санкционные злоупотребления США ударили и по положению Штатов как «тихой гавани» для притока капиталов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
"Вследствие санкционных злоупотреблений мы видим, как постепенно расшатывается статус доллара как ведущей мировой резервной валюты", - сказал он на сессии ПМЭФ.
Панкин добавил, что санкционные злоупотребления США ударили и по положению Штатов как "тихой гавани" для притока капиталов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияСШААлександр ПанкинЭкономика
 
 
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