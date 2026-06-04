Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
- По словам Панкина, санкционные злоупотребления США ударили и по положению Штатов как «тихой гавани» для притока капиталов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Доллар теряет свои позиции в мире из-за санкционных злоупотреблений, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
"Вследствие санкционных злоупотреблений мы видим, как постепенно расшатывается статус доллара как ведущей мировой резервной валюты", - сказал он на сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.