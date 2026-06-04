Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, он указывает на истинные интересы Штатов, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".