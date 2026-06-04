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Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США - РИА Новости, 04.06.2026
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00:16 04.06.2026 (обновлено: 00:20 04.06.2026)
Захарова рассказала, что должно насторожить армян в сделке с США

Захарова: документ США и Армении о редкоземах должен насторожить армян

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, так как указывает на истинные интересы Штатов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян, он указывает на истинные интересы Штатов, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым (США и Армении - ред.). Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова.
Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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