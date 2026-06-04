ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль.
- Ранее никто не верил в возможность сделки ОПЕК+, отметил Дмитриев на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, хотя раньше никто не верил, что сделка вообще возможна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
"Мы считаем, что именно ОПЕК+ позволил обеспечить очень мощный поток инвестиций (в нефтяную отрасль - ред.), которого бы не было, если бы не было сделки ОПЕК+. Здесь важно вспомнить фазы, что вначале никто не верил, что возможна сделка ОПЕК+", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.