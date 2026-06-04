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ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:29 04.06.2026
ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, заявил Дмитриев

Дмитриев: ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль.
  • Ранее никто не верил в возможность сделки ОПЕК+, отметил Дмитриев на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, хотя раньше никто не верил, что сделка вообще возможна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
"Мы считаем, что именно ОПЕК+ позволил обеспечить очень мощный поток инвестиций (в нефтяную отрасль - ред.), которого бы не было, если бы не было сделки ОПЕК+. Здесь важно вспомнить фазы, что вначале никто не верил, что возможна сделка ОПЕК+", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевОПЕКРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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