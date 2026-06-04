ОПЕК+ обеспечил мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК+ позволил обеспечить мощный поток инвестиций в нефтяную отрасль, хотя раньше никто не верил, что сделка вообще возможна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.