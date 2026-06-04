Дмитриев допустил восстановление "Северных потоков"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" будут восстанавливаться.
- Он обсудил восстановление газопроводов с представителями партии "Альтернатива для Германии", которые считают, что Германия не может обойтись без российского газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут восстанавливаться, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы вчера обсуждали это с партией "Альтернатива для Германии" и от многих немцев уже звучат такие прямо призывы: "Давайте восстанавливать "Северные потоки 1 и 2". Потому что Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, "Северные потоки 1 и 2", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.