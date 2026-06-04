Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев допустил восстановление "Северных потоков" - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:14 04.06.2026 (обновлено: 16:39 04.06.2026)
Дмитриев допустил восстановление "Северных потоков"

Кирилл Дмитриев допустил восстановление газопроводов "Северный поток"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" будут восстанавливаться.
  • Он обсудил восстановление газопроводов с представителями партии "Альтернатива для Германии", которые считают, что Германия не может обойтись без российского газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут восстанавливаться, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы вчера обсуждали это с партией "Альтернатива для Германии" и от многих немцев уже звучат такие прямо призывы: "Давайте восстанавливать "Северные потоки 1 и 2". Потому что Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, "Северные потоки 1 и 2", - сказал он на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски" в рамках ПМЭФ.
Дмитриев отметил, что многие страны хотят диверсифицированный набор поставок, и Россия здесь играет ключевую роль.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Северный поток в Лубмине - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
АдГ потребовала отменить передачу ТЭЦ "Северного потока" Украине
23 мая, 13:48
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаСеверный потокКирилл ДмитриевРоссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала