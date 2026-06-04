Дмитриев допустил восстановление "Северных потоков"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут восстанавливаться, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.