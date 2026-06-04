Глава РФПИ оценил отношения России и Саудовской Аравии в сфере энергетики

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"Да, встречался (с представителями Саудовской Аравии - ред.). Сейчас планируем встречу с принцем Абдель Азизом, который является министром энергетики. И, безусловно, сотрудничество Саудовской Аравии - это крайне важно", - сообщил он на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.