Глава РФПИ оценил отношения России и Саудовской Аравии в сфере энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что отношения России и Саудовской Аравии в сфере энергетики находятся на мощном стратегическом уровне.
- Глава РФПИ планирует встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом.
- Он отметил, что ранее отношения между странами были не очень хорошими, но сейчас они достигли высокого уровня партнерства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отношения России и Саудовской Аравии в сфере энергетики сейчас находятся на мощном стратегическом уровне, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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"Да, встречался (с представителями Саудовской Аравии - ред.). Сейчас планируем встречу с принцем Абдель Азизом, который является министром энергетики. И, безусловно, сотрудничество Саудовской Аравии - это крайне важно", - сообщил он на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это пример, где у нас раньше были не очень хорошие отношения, а сейчас находятся на абсолютно мощном партнерском стратегическом уровне", - добавил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.