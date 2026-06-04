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Дмитриев: в ФРГ понимают, что надо восстановить поставки российского газа - РИА Новости, 04.06.2026
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15:13 04.06.2026
Дмитриев: в ФРГ понимают, что надо восстановить поставки российского газа

Дмитриев: в ФРГ понимают, что надо восстанавливать поставки газа из РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Германии осознают необходимость восстановления поставок газа из России по «Северному потоку».
  • По словам Дмитриева, партия AfD в Германии начала расследование взрывов на «Северных потоках» и указывает на рост цен на энергетику из-за отказа от российского газа.
  • Дмитриев отметил, что отказ от российской энергетики привел к потерям Европы в размере более трех триллионов долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Здравые силы в Германии понимают, что надо восстанавливать поставки газа из России по "Северному потоку", заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что важно, например, AfD - это самая популярная партия в Германии - открыто об этом говорит. Они начали расследование, почему были взорваны "Северные потоки". И немецкие люди понимают, что из-за того, что они не получают энергетику российскую, более предсказуемую, дешевую, цена на энергетику в Германии выросла на 30-40%", - заявил он.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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"Это случилось от того, что Европа потеряла более трех триллионов долларов на отказе от российской энергетики. Поэтому, безусловно, здравые силы в Европе, в Германии понимают, что надо восстанавливать северные потоки и мы слышим уже отголоски таких идей и предложений", - прокомментировал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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