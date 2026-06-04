Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в Германии осознают необходимость восстановления поставок газа из России по «Северному потоку».
- По словам Дмитриева, партия AfD в Германии начала расследование взрывов на «Северных потоках» и указывает на рост цен на энергетику из-за отказа от российского газа.
- Дмитриев отметил, что отказ от российской энергетики привел к потерям Европы в размере более трех триллионов долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Здравые силы в Германии понимают, что надо восстанавливать поставки газа из России по "Северному потоку", заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что важно, например, AfD - это самая популярная партия в Германии - открыто об этом говорит. Они начали расследование, почему были взорваны "Северные потоки". И немецкие люди понимают, что из-за того, что они не получают энергетику российскую, более предсказуемую, дешевую, цена на энергетику в Германии выросла на 30-40%", - заявил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.