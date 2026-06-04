Дмитриев: в ФРГ понимают, что надо восстановить поставки российского газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Здравые силы в Германии понимают, что надо восстанавливать поставки газа из России по "Северному потоку", заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.