Европа продолжает мешать восстановлению мира на Украине, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа и Британия не прекращают попытки вбросов, чтобы помешать восстановлению мира на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости.