Европа продолжает мешать восстановлению мира на Украине, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа и Британия не прекращают попытки вбросов, чтобы помешать восстановлению мира на Украине.
- Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа и Британия не прекращают попытки вбросов, чтобы помешать восстановлению мира на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Не прекращаются попытки вброса, что что-то там замедлилось и так далее. Это связано с попыткой европейцев и британцев влезть, помешать восстановлению мира на Украине на условиях, которые озвучила Россия", - заявил он на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.