Дмитриев не согласился с тем, что диалог между Россией и США буксует

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев не согласен с оценками о пробуксовывании контактов России и США.
- По его словам, между странами идет активный диалог.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что не согласен с оценками о пробуксовывании контактов РФ и США.
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"Я не согласен с этими оценками, ничего не буксует, идет активный диалог", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.