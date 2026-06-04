Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев сообщил о контактах с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на текущей неделе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на текущей неделе.
"Мы еще на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.