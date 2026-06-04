Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на текущей неделе.