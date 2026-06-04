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Дмитриев рассказал о прогрессе в контактах России и США по Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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14:01 04.06.2026 (обновлено: 14:18 04.06.2026)
Дмитриев рассказал о прогрессе в контактах России и США по Украине

Дмитриев: в контактах РФ и США есть значимый прогресс

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
  • Попытки преуменьшить прогресс в диалоге связаны с действиями людей, которые хотят продолжения войны, отметил Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, хоть желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Есть значимый прогресс, а попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя российско-американский контакты.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 14:06
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияСШАРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевУкраина
 
 
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