Дмитриев рассказал о прогрессе в контактах России и США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
- Попытки преуменьшить прогресс в диалоге связаны с действиями людей, которые хотят продолжения войны, отметил Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, хоть желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Есть значимый прогресс, а попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя российско-американский контакты.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.