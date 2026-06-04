Дмитриев рассказал о прогрессе в контактах России и США по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Попытки преуменьшить прогресс в диалоге связаны с действиями людей, которые хотят продолжения войны, отметил Дмитриев.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Значимый прогресс есть в контактах России и США по Украине, хоть желающие продолжения войны и пытаются сорвать диалог, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Есть значимый прогресс, а попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ, комментируя российско-американский контакты.