Рейтинг@Mail.ru
Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:14 04.06.2026 (обновлено: 12:39 04.06.2026)
Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, заявил Дмитриев

Дмитриев: российская нефть и газ нужны для выживания Европы

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что российская нефть и газ нужны для выживания Европы.
  • По его словам, мир находится на пороге энергетического кризиса из-за нестабильности на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти и газа из этого региона.
  • Дмитриев отметил, что Евросоюз идет на ряд послаблений по энергетической повестке в отношении России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, она уже идет на некоторые послабления в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что сейчас мир из-за нестабильности на Ближнем Востоке находится на пороге очень мощного энергетического кризиса. Потому что поставки и нефти, и газа сократились со стран Ближнего Востока", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, для преодоления этого кризиса Европе нужно находить варианты партнерства с Россией, восстанавливать энергопоставки.
"Евросоюз уже идет на ряд послаблений по энергетической повестке по России... Российская нефть нужна для выживания Европы, российский газ нужен для выживания Европы. Это некий экономический факт", - отметил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Свершилось: Россия отказалась поставлять энергоресурсы в Германию
25 апреля, 08:00
 
ПМЭФ-2026ЕвропаРоссияЭкономикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала