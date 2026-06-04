Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, она уже идет на некоторые послабления в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.