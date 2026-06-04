Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев заявил, что российская нефть и газ нужны для выживания Европы.
- По его словам, мир находится на пороге энергетического кризиса из-за нестабильности на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти и газа из этого региона.
- Дмитриев отметил, что Евросоюз идет на ряд послаблений по энергетической повестке в отношении России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская нефть и газ нужны для выживания Европы, она уже идет на некоторые послабления в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что сейчас мир из-за нестабильности на Ближнем Востоке находится на пороге очень мощного энергетического кризиса. Потому что поставки и нефти, и газа сократились со стран Ближнего Востока", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Евросоюз уже идет на ряд послаблений по энергетической повестке по России... Российская нефть нужна для выживания Европы, российский газ нужен для выживания Европы. Это некий экономический факт", - отметил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.