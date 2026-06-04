Дмитриев отметил работу команды Трампа по мирным инициативам

С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам, этот диалог продолжается постоянно, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев.