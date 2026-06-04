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Дмитриев отметил работу команды Трампа по мирным инициативам - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:09 04.06.2026 (обновлено: 12:27 04.06.2026)
Дмитриев отметил работу команды Трампа по мирным инициативам

Дмитриев: Россия ценит работу команды Трампа по мирным инициативам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам.
  • Он отметил, что диалог между Россией и США продолжается постоянно и проходит конструктивно.
  • Дмитриев подчеркнул, что также идет дискуссия по экономическим направлениям.
С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам, этот диалог продолжается постоянно, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что противники диалога России и США постоянно "вбрасывают" информацию, создают несуществующие источники дополнительного напряжения.
"Безусловно, это сложный диалог. Но мы ценим работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют. Этот диалог продолжается в постоянном режиме. Также идет дискуссия и по экономическим направлениям", - сказал Дмитриев.
"Диалог с США идет конструктивно и созидательно", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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