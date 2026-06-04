Дмитриев отметил работу команды Трампа по мирным инициативам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам.
- Он отметил, что диалог между Россией и США продолжается постоянно и проходит конструктивно.
- Дмитриев подчеркнул, что также идет дискуссия по экономическим направлениям.
С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным инициативам, этот диалог продолжается постоянно, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев.
"Диалог с США идет конструктивно и созидательно", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.