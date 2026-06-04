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Дмитриев встретился с главой AmCham на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:11 04.06.2026
Дмитриев встретился с главой AmCham на ПМЭФ

Дмитриев встретился с главой Американской торговой палаты Эйджи на ПМЭФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи на ПМЭФ.
  • На форуме присутствует много американских компаний, которые продолжают действовать на территории России.
  • Фокус России на форуме — страны Глобального Юга, обеспечивающие более 90% мирового роста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что на полях ПМЭФ встретился с главой Американской торговой палаты в России (AmCham) Робертом Эйджи, на форуме много американских компаний.
"Сегодня также провели встречу с главой Американской торговой палаты. Очень много американских компаний присутствуют здесь. Присутствовали также представители других американских компаний, которые продолжают действовать на территории России. Поэтому эта работа идет", - сообщил он.
Дмитриев отметил, что фокус России - это Глобальный Юг. На форуме присутствуют страны из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, которые обеспечивают более 90% мирового роста. "Поэтому большой фокус - это именно страны глобальной экономики", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАзияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAmCham
 
 
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