Дмитриев встретился с главой AmCham на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи на ПМЭФ.
- На форуме присутствует много американских компаний, которые продолжают действовать на территории России.
- Фокус России на форуме — страны Глобального Юга, обеспечивающие более 90% мирового роста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что на полях ПМЭФ встретился с главой Американской торговой палаты в России (AmCham) Робертом Эйджи, на форуме много американских компаний.
"Сегодня также провели встречу с главой Американской торговой палаты. Очень много американских компаний присутствуют здесь. Присутствовали также представители других американских компаний, которые продолжают действовать на территории России. Поэтому эта работа идет", - сообщил он.
Дмитриев отметил, что фокус России - это Глобальный Юг. На форуме присутствуют страны из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, которые обеспечивают более 90% мирового роста. "Поэтому большой фокус - это именно страны глобальной экономики", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.