Дмитриев встретился с главой AmCham на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что на полях ПМЭФ встретился с главой Американской торговой палаты в России (AmCham) Робертом Эйджи, на форуме много американских компаний.