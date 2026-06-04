Дмитриев рассказал о диалоге с американскими коллегами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общение с американскими коллегами продолжается, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
- Дмитриев ожидает более активные шаги в рамках диалога с США в ближайшее время.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Общение с американскими коллегами продолжается, в ближайшее время ожидаются более активные шаги, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами, это общение происходит несколько раз в неделю, и все абсолютно продолжается, диалог продолжается. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога", – сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.