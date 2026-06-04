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Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине - РИА Новости, 04.06.2026
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13:16 04.06.2026 (обновлено: 13:18 04.06.2026)
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине

Львова-Белова: выстроен канал по воссоединению детей с семьями на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выстраивании канала коммуникаций с украинской стороной по вопросу воссоединения детей с семьями.
  • Взаимодействие происходит с аппаратом украинского уполномоченного по правам человека, регулярно проводятся видеосовещания.
  • Работа ведется в гуманитарном ключе, без политики, по поручению президента России Владимира Путина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Канал коммуникаций с украинской стороной по теме воссоединения детей с семьями выстроен, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас канал коммуникаций выстроен с украинской стороной, с аппаратом уполномоченного по правам человека мы взаимодействуем. Регулярно проводятся видеосовещания, когда мы определяем нашу дальнейшую совместную работу по этому вопросу", - сказала Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума.
Она отметила, что работа идет в гуманитарном ключе - без политики.
"Мы работаем в гуманитарном ключе, это то, о чем говорил президент (РФ Владимир Путин - прим.). По его поручению работа ведется. Мы стараемся убирать вообще политику из этой темы и действовать только в интересах семьи и ребенка", - добавила Львова-Белова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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