Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о выстраивании канала коммуникаций с украинской стороной по вопросу воссоединения детей с семьями.

Взаимодействие происходит с аппаратом украинского уполномоченного по правам человека, регулярно проводятся видеосовещания.

Работа ведется в гуманитарном ключе, без политики, по поручению президента России Владимира Путина.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Канал коммуникаций с украинской стороной по теме воссоединения детей с семьями выстроен, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"У нас канал коммуникаций выстроен с украинской стороной, с аппаратом уполномоченного по правам человека мы взаимодействуем. Регулярно проводятся видеосовещания, когда мы определяем нашу дальнейшую совместную работу по этому вопросу", - сказала Львова-Белова на полях Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что работа идет в гуманитарном ключе - без политики.

"Мы работаем в гуманитарном ключе, это то, о чем говорил президент ( РФ Владимир Путин - прим.). По его поручению работа ведется. Мы стараемся убирать вообще политику из этой темы и действовать только в интересах семьи и ребенка", - добавила Львова-Белова.