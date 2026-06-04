Дегтярев объяснил порядок действия в случае недопуска легкоатлетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что если совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле не решит вопрос по допуску российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду, то стоит обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), что юридически поддержит ОКР.