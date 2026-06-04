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Дегтярев объяснил порядок действия в случае недопуска легкоатлетов - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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12:53 04.06.2026 (обновлено: 12:55 04.06.2026)
Дегтярев объяснил порядок действия в случае недопуска легкоатлетов

Дегтярев: если World Athletics не решит вопрос с ОИ, нужно обратиться в CAS

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что если в июле вопрос по допуску российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду не будет решен, то ОКР будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
  • World Athletics завершила трехлетний мониторинг деятельности ВФЛА, который вводился в рамках санкций за допинговые нарушения в российской легкой атлетике.
  • Российские легкоатлеты отстранены от турниров World Athletics с 1 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что если совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле не решит вопрос по допуску российских спортсменов к квалификации на Олимпиаду, то стоит обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), что юридически поддержит ОКР.
В марте ВФЛА сообщила, что World Athletics завершила трехлетний мониторинг деятельности организации, который вводился в рамках санкций за допинговые нарушения в российской легкой атлетике. Позднее Дегтярев заявил, что совет World Athletics снял с ВФЛА санкции, связанные с допингом. Однако российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
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"Петр Михайлович (Фрадков) взял самый тяжелый фронт: легкая атлетика возглавляется не самым симпатизирующим нам товарищем - лордом (Себастьяном) Коу. Если в июле совет World Athletics не решит вопрос по допуску к соревнованиям и квалификации на Олимпиаду, нужно идти в CAS, Олимпийский комитет России это поддержит юридически, надо побеждать и громить всю эту историю в легкой атлетике, потому что то, что делают в этой федерации, - это безобразие. Мы перевернули допинговую страницу, этот вопрос снят с повестки, работа, которая шла несколько лет. А политическая увязка со спецоперацией, с судьбой России и Белоруссии - это неприемлемо", - заявил Дегтярев в ходе сессии "Навстречу Олимпиаде-2028" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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СпортРоссияУкраинаБелоруссияМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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